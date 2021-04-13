شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان تعزز أسطولها بسفينة حربية برمائية جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كاوهسيونج (تايوان) - رويترز

كشفت تايوان الثلاثاء عن سفينة حربية برمائية جديدة يمكن استخدامها لإنزال القوات، وستعزز خطوط الإمداد إلى جزر معرضة للخطر قبالة سواحل الصين وفي بحر الصين الجنوبي.

والسفينة يو شان، التي تزن 10600 طن وتحمل اسم أعلى جبال تايوان، هي أحدث إضافة في برنامج الرئيسة تساي إينج وين الطموح لتحديث القوات المسلحة في ظل ضغوط من الصين التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها.

والسفينة، التي صنعتها شركة سي.إس.بي.سي كوربوريشن تايوان المدعومة من الحكومة، ستدخل الخدمة العام المقبل، وستكون مسلحة بمدفع يستخدم ضد أهداف جوية وأرضية وصواريخ مضادة للطائرات، وكذلك مدافع فالانكس المضادة للصواريخ والطائرات.

وقالت تساي خلال مراسم رسمية لتسمية السفينة في مدينة كاوهسيونج الساحلية الجنوبية، إنها تمثل "حجر زاوية" في خطط تايوان لتشييد السفن الحربية محلياً.

وأضافت: "أعتقد أن هذه السفينة ستعزز بالتأكيد قدرة أسطولنا على الاضطلاع بمهمته وتعزيز دفاعاتنا".