تراجع بورصات الخليج بأولى جلسات شهر رمضان باستثناء صعود "البحرين"

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القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر رمضان الكريم، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.7% خاسرًا 69.34 نقطة ليغلق عند مستوى 9838.28 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.79% خاسرًا 20.45 نقطة ليغلق عند مستوى 2565.96 نقطة، وانخفض المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.19% خاسرًا 72.20 نقطة ليغلق عند مستوى 6019.437 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 4.1 مليار دينار عند مستوى 878.455 مليار درهم، كما تراجعت بورصة قطر، باستثناء صعود بورصة البحرين.

بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.7% خاسرًا 69.34 نقطة ليغلق عند مستوى 9838.28 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.15% رابحًا 270.08 نقطة ليغلق عند مستوى 23805.77 نقطة، وبلغ حجم التداول 254.2 مليون سهم بقيمة 6.8 مليار ريال.

وهبط 18 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.08%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.43%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.32%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.19%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.14%، ثم قطاعي البنوك والتأمين بنسبة 0.94%، 0.93%، على التوالي، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.82%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.65%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.59%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 1.59%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.48%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.02%.

وقفز 49 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سدكو كابيتال ريت" بنسبة 5.58%، ثم سهم "التعمير" بنسبة 2.98%، ثم سهم "بوان" بنسبة 2.70%، وتراجع 147 سهمًا على رأسها سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 9.38%، ثم سهم "أسمنت الشرقية" بنسبة 5.10%، ثم سهم "أسمنت الشرقية" بنسبة 4.46%، فيما تصدر سهم "الجزيرة ريت" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 614.9 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.79% خاسرًا 20.45 نقطة ليغلق عند مستوى 2565.96 نقطة، وبلغ حجم التداول 102.8 مليون سهم محققة ما قيمته 171.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1675 صفقة لعدد 29 سهماً، وهبطت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.61%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.57%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.19%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 4.82%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 2.04%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.07%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.63%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.38%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.04%.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.88%، ثم سهم الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين-تكافل بنسبة 5.03%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 8.62%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 2.61%، فيما تصدر سهم الشركة العربية للطيران قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 40.3 مليون ورقة بقيمة 51.2 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.55%.

بورصة أبو ظبيتراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.19% خاسرًا 72.20 نقطة ليغلق عند مستوى 6019.437 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 4.1 مليار دينار عند مستوى 878.455 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 183.4 مليون سهم بقيمة 1.6 مليار درهم عبر تنفيذ 2392 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.04%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.10%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.75%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.55%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.39%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.55%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.36%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.23%.

وارتفع 11 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 3.39%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 2.09%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة" بنسبة 1.46%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها سهم "البنك التجاري الدولي" بنسبة 10%، ثم سهم "مصرف أبو ظبي الإسلامي" بنسبة 5.04%، ثم سهم "شركة سيراميك رأس الخيمة" بنسبة 2.86%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 580.6 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 2.21%.

بورصة مسقطتراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.220% خاسرًا 8.316 نقطة ليغلق عند مستوى 3717.553 نقطة، وبلغ حجم التداول 24.4 مليون سهم بقيمة 3.7 مليون ريال عبر تنفيذ 1076 صفقة لعدد 45 سهمًا.

وارتفع 16 سهمًا على رأسها سهم "الشرقية للاستثمار القابضة" بنسبة 5.26%، ثم سهم "الرؤية للتأمين" بنسبة 5.13%، ثم سهم "المدينة تكافل" بنسبة 4.60%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 2.33%، ثم سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 2.27%، ثم سهم "بنك صحار الدولي" بنسبة 2.17%، فيما تصدر سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 775.9 ألف ريال عماني.





بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.19% خاسراً 20.32 نقطة ليغلق عند مستوى 10480.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 232.4 مليون سهم بقيمة 509 مليون ريال عبر تنفيذ 10.7 ألف صفقة، وتراجع 26 سهماً، وارتفع 17 سهماً، واستقرت 5 أسهم.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.61%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.38%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.82%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.39%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.30%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.11%.





بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.43% خاسرًا 25.41 نقطة ليغلق عند مستوى 5932.63 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.68% خاسرًا 44.56 نقطة ليغلق عند مستوى 6497.61 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.39% رابحًا 18.52 نقطة ليغلق عند مستوى 4810.56 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.16% رابحًا 8 نقاط ليغلق عند مستوى 4991.92 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 225 مليون سهم بقيمة 37.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9164 صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.99%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 0.75%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.74%، ثم قطاعي الصناعة والتكنولوجيا بنسبة 0.58%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.32%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.65%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.65%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.6%، ثم قطاعي العقار والطاقة بنسبة 0.24%، 0.08%، على التوالي.





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.37% رابحًا 5.47 نقطة ليغلق عند مستوى 1468.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.1 مليون سهم بقيمة 288.5 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 22.51% مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.3%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 7.85% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.96%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 3.02% بصغوط هبوط سهم مجموعة ترافكو بنسبة 9.4%، شركة زين البحرين بنسبة 0.92%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.09% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.74%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.58%، وهبط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.21%.