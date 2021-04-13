إنجاز جناح إندونيسيا في «إكسبو 2020 دبي» بنهاية إبريل

استعراض ابتكارات المستقبل والتنمية المبتكرة لموارد لمواردها الطبيعية

الجناح على مساحة 1860 متراً مربعاً ويقدم تصوراً لمستقبل إندونيسيا في 2045

الإمارات وإندونيسيا وقعتا 16 اتفاقية بين الحكومتين خلال العام 2020

قال كاسان موهري المفوض العام لإندونيسيا في إكسبو 2020 دبي إن نسبة إنجاز أعمال البناء في جناح بلاده وصلت إلى 94.6% ، حيث من المقرر اكتمال الإنشاءات بنهاية أبريل الجاري إضافة إلى مواصلة تنفيذ عدة مراحل من الأعمال الداخلية جزئيا لكي يكتمل الجناح تماما بحلول الموعد النهائي.

وأضاف المفوض العام لإندونيسيا في إكسبو 2020 دبي أنه وفقاً للوائح إكسبو فإن تنفيذ أعمال الاختبار في جميع أجنحة الحدث العالمي بما في ذلك جناح إندونيسيا - سيكون في أغسطس وسبتمبر 2021.

وأشار كاسان موهري إلى أن جناح إندونيسيا ، الذي يقع في منطقة «الفرص» يركز على استعراض ابتكارات المستقبل التي تقدمها بلاده في عدة قطاعات إضافة إلى عرض منتجات وبرامج وخدمات إندونيسيا المتاحة من أجل استقطاب السياح والمستثمرين وتعزيز التعاون والزيارات ولكي يُصبحوا شركاء دوليين لإندونيسيا بصفتها جزءاً من سلسلة القيمة العالمية، وبلداً ينعم بوفرة في الموارد المستدامة.

ولفت المفوض العام لإندونيسيا في إكسبو 2020 دبي إلى أن جناح إندونيسيا يهدف إلى استعراض التنمية المبتكرة لموارد بلاده الطبيعية والصناعة 4.0 والاقتصاد الرقمي والتنوع الرائع في الثقافة الإندونيسية والطبيعة التي تنعم بها.

وأوضح كاسان موهري أن مساحة جناح إندونيسيا في إكسبو 2020 دبي تبلغ 1860 متراً مربعاً تضم مساحة بناء إجمالية تبلغ ثلاثة آلاف متر مربع ، مشيراً إلى أن تكلفة بناء الجناح والتشغيل تُغطَّى عبر برنامج شراكة بين القطاعين العام والخاص ، حيث توفر الحكومة والقطاع الخاصة الموارد اللازمة لتغطية التكلفة.

وحول ما يميز جناح إندونيسيا في إكسبو 2020 دبي قال كاسان موهري إن محتوى جناح إندونيسيا يقدم تصوراً لمستقبل بلاده في العام 2045 ، حيث يتيح الحدث الدولي فرصة لتعزيز سمعة إندونيسيا فيما يوفر الجناح شعوراً بالأمل والفضول والمرح الشديد لدى الزوار ورؤيته للمستقبل.

وتابع بقوله إن رسالة جناح إندونيسيا في إكسبو 2020 دبي هي أن بلاده ستلعب دوراً مهماً في بناء مستقبل أفضل للعالم فيما سيسلط الجناح الضوء على جوانب عدة بعضها يتعلق بالتجارة والمعاملات والجوانب ذات الصلة بالتعاون التجاري والسياحة والاستثمار.

وأكد أن مشاركة إندونيسيا في إكسبو 2020 ستكون عبر المحتوى المتميز والإبداعي الذي ينسجم مع مفهوم «تواصل العقول وصُنع المستقبل» ، حيث سيتعرف زوار إكسبو 2020 دبي الذين سيأتون إلى جناح إندونيسيا على فرص كثيرة للتعاون وسيستكشفون ويستثمرون كشركاء عالميين في اقتصاد ضخم في المستقبل ، وأشار إلى أن الموارد المستدامة وتنوع الجوانب الاجتماعية سيخلقان تجارب قيّمة لزوار إكسبو 2020 دبي على وجه الخصوص وسيسهمان في الكثير من المحتوى والأنشطة بشكل عام وهو ما يؤدي إلى نجاح إكسبو 2020 دبي ككل.

وأكد المفوض العام لإندونيسيا في إكسبو 2020 دبي أن دولة الإمارات أحد أهم شركاء إندونيسيا في مختلف المجالات لا سيما الجانب الاقتصادي وبشكل خاص في الاستثمار والتجارة وقطاع السياحة، مشيراً إلى دور الإمارات المهم في تأسيس هيئة الاستثمار الإندونيسية من حيث توفير المدخلات ذات الصلة بتشكيل صندوق الثروة السيادي بما في ذلك الحوكمة والأنشطة التجارية، وأوضح أنه في العام 2020 أبرمت إندونيسيا والإمارات 16 اتفاقية بين الحكومتين واتفاقات أعمال مثل الإمدادات في قطاع الطاقة وغيرها من القطاعات الحيوية، مضيفاً أن البلدين وقعا مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة والاقتصاد الإبداعي الإندونيسية ووزارة الثقافة والشباب في الإمارات لتطوير الاقتصاد الإبداعي خاصة في قطاعات الهندسة المعمارية والتصميم والفن والنشر.

وقال إن إندونيسيا ترغب في تعزيز شراكتها مع الإمارات في التعليم الإسلامي الذي يتميز بالاعتدال والتسامح والسلام من أجل منع التطرف والإرهاب وأيضا من أجل بناء السلام للعالم ، حيث تجسد مشاركة إندونيسيا في إكسبو 2020 دبي الإيمان الصادق بجهود تعزيز العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين إندونيسيا ودولة الإمارات في الأجل الطويل وجديتنا في تعزيز هذه الجهود.

(وام)