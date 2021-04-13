محمد حاتم:«قصر النيل» مسلسل مشوق

القاهرة:”الخليج 365”

أبدى النجم محمد حاتم سعادته البالغة بدوره في مسلسل «قصر النيل»، الذي يعرض حالياً ضمن السباق الرمضاني، حيث يُقدّم الشخصية المركبة «حسين السيوفي» الشاب المدلل في عائلة «فهمي السيوفي»، والذي تقوده الأقدار لاتخاذ قرارات تغيّر مجرى حياته بالكامل.

وعن سبب قبوله للشخصية، قال حاتم: «القصة ممتعة والدور مختلف، خاصةً وأن المسلسل ينتمي إلى فئة الجريمة والتشويق، فكنت مستمتعاً طوال قراءتي للسيناريو، خاصة أنه تعاوني الثاني مع السيناريست محمد سليمان عبد الملك، بعد مسلسل«ممالك النار»، وبالفعل هو يقدم عملاً مختلفاً عن كل أعماله السابقة».

وأضاف حاتم: أتمنى أن ينال العمل إعجاب واهتمام المشاهدين، لأنه بذل فيه جهد كبير، على كافة المستويات، بداية من الكتابة والإنتاج والديكورات الضخمة، والإخراج المميز، والأداء الرائع من كل نجوم وأبطال العمل.

كان حاتم قد حصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان «مالمو» للسينما العربية بدورته العاشرة، وهي الجائزة الثانية له عن فيلم «لما بنتولد»، حيث حصل على جائزة أفضل ممثل صاعد في مسابقة السينما المصرية التي تقيمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد الأمير أباظة.