شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب والعملات فى السعودية اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 13-4-2021، تباينا ملحوظا أمام الريال السعودى، واستقر الدولار الأمريكى عند سعر 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ0.27 دولار أمريكى، فى حين انخفض سعر اليورو 1 يورو ليسجل 4.46 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.47 ريال سعودى.

وفى سياق متصل استقر سعر الدرهم الإماراتى، اليوم، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، ليسجل ثباتا فى البنك الأهلى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى ثبت عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وذلك مع أولى تعاملات البنوك في شهر رمضان الكريم. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:



دولار أمريكى (USD) دولار أمريكى (USD) 1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى. يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.46 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.47 ريال سعودى. يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.46 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.47 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.15 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.16 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.19 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.