شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 13-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الثلاثاء 13-4 -2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، ليسجل ثباتا فى البنك الأهلى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى ثبت عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وذلك مع أولى تعاملات البنوك في شهر رمضان الكريم.

وفى سياق متصل، تباين سعر الريال السعودى اليوم، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين، ليثبت سعره فى البنك الأهلى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك "الإسكندرية" تباين سعره ليسجل 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع. وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.