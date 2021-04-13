شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 13-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 13-4-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين، ليثبت سعره فى البنك الأهلى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك "الإسكندرية" تباين سعره ليسجل 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تباين سعر اليورو فى أولى أيام شهر رمضان الكريم بتعاملات البنوك الصباحية اليوم الثلاثاء 13-4-2021، أمام الجنيه فى بعض البنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 18.56 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.11 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.10 جنيه.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس 4.15 جنيه للشراء. 4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.09 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.