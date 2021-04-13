شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع قبيل صدور بيانات التضخم الشهرية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين والتي توقفت مؤقتا بالأمس ، يأتي هذا بفضل عمليات شراء العملة كأفضل استثمار بديل ، فى ظل ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية ، قبيل صدور بيانات التضخم الشهرية فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار قرابة 0.25 % إلى مستوى 92.30 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.07 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.07 نقطة.

انخفض المؤشر بالأمس بأقل من 0.1% ، بعدما حقق فى اليوم السابق ارتفاعا بأكثر من 0.1% ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 91.99 نقطة.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بنسبة 1.5% ، ليواصل صعوده لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع عند معدل 1.701% ، الأمر الذي يعزز من جاذبية الدولار الأمريكي.

يأتي هذا الارتفاع قبيل صدور بيانات التضخم الشهرية فى الولايات المتحدة ،والتي قد توسع تلك المكاسب إذا جاءت بأفضل من توقعات السوق.

يصدر بحلول الساعة 12:30 غرينتش مؤشر أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة ،التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.5% سنويا فى آذار/مارس من ارتفاع بنسبة 1.7% فى شباط/فبراير ،وبالقراءة الشهرية المتوقع ارتفاع بنسبة 0.5% من ارتفاع بنسبة 0.4% الشهر السابق.

قال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي فى بوسطن"إريك روزنغرين" يوم الاثنين إنه من غير المرجح بأن يدخل الاقتصاد فى مستويات ساخنة هذا العام ،وأن البنك المركزي لديه الأدوات لمواجهة أي قفزات مفاجئة فى التضخم.