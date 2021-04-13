شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تبتعد عن ذروة قياسية بعد توصية إيقاف أحد لقاحات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوياتها على الإطلاق ، مع استمرار عمليات البيع لجني الأرباح ،بالتزامن مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،بعد توصية وكالة الغذاء والدواء الأمريكية ، إيقاف لقاح شركة "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا لفترة من الوقت فى الولايات المتحدة.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.2% حتى الساعة 11:18 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بحوالي 0.5% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة أعلى مستوياته على الإطلاق عند 437.4 نقطة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، من المستوى القياسي المسجل فى أخر جلسات الأسبوع الماضي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع الرعاية الصحية، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.5% ، بعد الأخبار السلبية القادمة الولايات المتحدة.

قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ""FDA إنها أوصت بوقف لقاح فيروس كورونا المطور من شركة "جونسون أند جونسون" بعد الإبلاغ عن ست حالات لنوع نادر وحاد من الجلطات الدموية ظهرت بعد التطعيم باللقاح.

وأشارت الوكالة إلى أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية تحقق حاليا حول أسباب ظهور تلك الجلطات، الجدير بالذكر إنه تم إعطاء أكثر من 6.8 مليون شخص فى الولايات المتحدة من هذا اللقاح خلال الفترة القصيرة الماضية.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بأقل من 0.1% ، فى أول خسارة فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات مستوي قياسي جديد عند 4,131.76 نقطة.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بنسبة 1.5% ،ليواصل صعوده لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع عند معدل 1.701% ، الأمر الذي يقلص من شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

يأتي هذا الارتفاع قبيل صدور بيانات التضخم الشهرية فى الولايات المتحدة ،والتي قد توسع تلك الارتفاعات إذا جاءت بأفضل من توقعات السوق.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.2% ،وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بحوالي 0.1% ،وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بأقل من 0.1% ،وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.3% ، ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.