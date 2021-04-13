شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل التراجع والأنظار على بيانات التضخم الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، تحت ضغط ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،وذلك قبيل صدور بيانات التضخم الشهرية فى الولايات المتحدة خلال آذار/مارس.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,723.73$ الأدنى فى أسبوع ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,732.64$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,736.43$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.6% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح فى خمسة أسابيع عند 1,758.66$ للأونصة.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بنسبة 1.5% ، ليواصل صعوده لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع عند معدل 1.701% ، الأمر الذي يقلل من جاذبية المعدن الثمين،ويرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول الغير مدرة للعائد.

يأتي هذا الارتفاع قبيل صدور بيانات التضخم الشهرية فى الولايات المتحدة ،والتي قد توسع تلك الارتفاعات إذا جاءت بأفضل من توقعات السوق.

يصدر بحلول الساعة 12:30 غرينتش مؤشر أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة ، التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.5% سنويا فى آذار/مارس من ارتفاع بنسبة 1.7% فى شباط/فبراير ،وبالقراءة الشهرية المتوقع ارتفاع بنسبة 0.5% من ارتفاع بنسبة 0.4% الشهر السابق.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر،وذلك لليوم الثاني على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 1,026.07 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 15 نيسان/أبريل 2020.