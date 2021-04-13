شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع لليوم الثاني على التوالي استنادا على آمال الطلب الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، استنادا على آمال الطلب فى الصين أكبر مستورد للنفط فى العالم ، بعد ارتفاع كبير فى واردات الخام خلال الربع الأول من هذا العام.

ارتفع الخام الأمريكي بأكثر من 1.2% إلى مستوي 60.37$ ، من مستوى الافتتاح عند 59.65$، وسجل أدنى مستوي عند 59.65$ ،وصعد خام برنت بحوالي 1.3% إلى مستوي 64.06$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 63.25$ ، وسجل أدنى مستوي عند 63.20$.

عند تسوية الأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.4% ،وصعد العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.3% ،فى رابع مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، فى ظل توقعات تحقيق الاقتصاد الأكبر استهلاكا للوقود فى العالم مستويات نمو قوية خلال هذا العام.

على حسب بيانات رسمية، بلغ إجمالي واردات النفط إلى الصين 139.23 مليون طن خلال الربع الأول من العام الجاري، بما يعادل 11.29 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 10.2 مليون برميل يوميا فى الفترة نفسها من العام الماضي.

تعكس تلك البيانات تكثيف شركات التكرير الصينية نشاطها فى ظل قوة الطلب على الوقود بع جائحة فيروس كورونا ،والصين تعتبر أكبر مستورد للنفط وثاني أكبر مستهلك له فى العالم.

ويدعم ارتفاع الأسعار أيضا التوترات فى الشرق الأوسط ،بعد أن قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها أطلقت صواريخ على مواقع نفطية سعودية ،وحتى الآن لم يصدر تأكيد من السلطات فى المملكة العربية السعودية أكبر منتج للنفط فى أوبك.