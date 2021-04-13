شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي يتراجع بمحاذاة خط اتجاه صاعد – تحليل – 13-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم مورجان ستانلي (MS) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.67% بما يعادل -0.54 نقطة ليستقر السهم على سعر 80.18 دولار، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير وتداولات السهم بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 77.10، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 85.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه