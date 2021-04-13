شكرا لقرائتكم خبر عن نايك يعيد اختبار مقاومته الحالية – تحليل – 13-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم نايك (NKE) في آخر جلساته، ليعيد السهم اختبار مستوى المقاومة المهم 136.25، ويتزامن ذلك مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.88% بما يعادل 1.19 نقطة ليستقر على سعر 136.64 دولار، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، كما نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة ثبات مستوى المقاومة 136.25، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 130.25.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه