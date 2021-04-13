شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل يحلق عالياً – تحليل – 13-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أوراكل (ORCL) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.71% بما يعادل 0.54 نقطة ليستقر على سعر 76.12 دولار، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى الدعم 73.55، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 78.45.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد