شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي يهاجم مقاومته الحالية – تحليل – 13-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم شركة أدوبي سيستم (ADBE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة الحالي 505.65، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.39% بما يعادل 1.99 نقطة ليستقر على سعر 506.03 دولار، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 505.65، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 534.10.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد