شكرا لقرائتكم خبر عن جلعاد يستند إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 13-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم شركة جلعاد (GILD) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.69% بما يعادل -0.45 نقطة ليستقر على سعر 64.66 دولار، ليظل السهم بهذا الانخفاض مستنداً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط محاولات اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعد على المدى القصير.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 63.58، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 68.28.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه