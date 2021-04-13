شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 13-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالتذبذب حول مستوى 59.85 ويظهر بعض المحاولات الإيجابية الآن، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للتماسك دون المستوى المذكور ليبقى الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 57.25.

يجب الانتباه إلى أن تأكيد اختراق 59.85 سيقود السعر للتحول نحو الارتفاع وتحقيق مكاسب تبدأ عند 62.25 وتمتد إلى 63.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.00 والمقاومة 60.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط