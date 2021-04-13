شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية فى أولى جلسات شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وأولى جلسات شهر رمضان، بتراجع جماعي للمؤشرات، بعد صعودها خلال الـ3 جلسات الماضية، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 8.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 644.471 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.38%، ليغلق عند مستوى 10305 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 1994 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 12750 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 3949 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 1922 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 2854 نقطة.