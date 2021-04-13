شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية قناة السويس: زيادة ملحوظة فى حركة التداول بمينائى السخنة والأدبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بياناً عن الحركة الملاحية لموانئ المنطقة الجنوبية لشهر مارس2021، والذى شهد حركة تداول ملحوظة بمينائى السخنة والأدبية وزيادة فى حركة التداول مقارنة بشهر مارس 2020.

واستقبل ميناء الأدبية 37 سفينة بضائع، تشمل 11 سفينة بضائع عامة، 7 سفن صب جاف، 16 سفينة صب سائل، و3 سفن حاويات، حيث بلغ إجمالى حركة تداول البضائع 595777.38 طن بزيادة قدرها 5.23% مقارنة بمارس 2020 الذى وصل إجمالى التداول فيه نحو 565684.1 طن.

أما ميناء العين السخنة فقد شهد استقبال 42 سفينة، حيث سجل الميناء دخول عدد 2 سفينة بضائع عامة و11 صب جاف و6 سفن صب سائل و23 سفينة حاويات، بإجمالي حمولات 1818220.07 طن، بعدد حاويات 83900 حاوية بزيادة ملحوظة مقارنة بنفس الفترة مارس 2020 الماضى، حيث بلغ إجمالى عدد الحاويات 42605 حاوية بإجمالى حمولات بضائع قدرها 878125 طن.

وذكر البيان أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ التابعة لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.