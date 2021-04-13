شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13-4-2021 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تفاصيل أسعار الذهب اليوم في مصر، والتي تسجل سعر متراجع نسبياً قياسا على التداولات أمس، حيث يسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر سعر 756 جنيها للجرام، وفيما يلي نستعرض سعر الذهب في مصر وكذلك أسباب التراجع في السعر العالمي.





أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار الذهب 24 في مصر 864 جنيها مصريًا

عيار الذهب 21 في مصر 756 جنيها مصريًا

عيار الذهب 18 في مصر 648 جنيها مصريًا

الجنيه الذهب 6048 جنيها مصريًا.

الذهب يرتبط بحركة الأسهم في البورصات، فمع ارتفاع الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق الثلاثاء 13 ابريل، إذ عززت بيانات الصادرات القوية من الصين التفاؤل حيال تعاف اقتصادي عالمي أسرع، بينما تحول اهتمام المستثمرين نحو بيانات التضخم الهامة في الولايات المتحدة التي تصدر في وقت لاحق اليوم، فإن المعدن الأصفر سجل تراجعات بلغت نسبتها 0.76%.

وارتفع لمؤشر Stoxx600 الأوروبي 0.1% بعدما سجل مستوى غير مسبوق الأسبوع الماضي، وارتفع مؤشر الأسهم الألماني الشديد الاعتماد على الصادرات 0.2% بعدما أظهرت بيانات نمو الصادرات الصينية بوتيرة قوية في مارس وزيادة وتيرة نمو الواردات لأعلى مستوى في أربع سنوات.

هذا وتواجه أسواق الأسهم ضغوطا منذ مارس نتيجة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية التي بلغت ذورة 14 شهرا بسبب توقعات بأن يقود التحفيز المالي والنقدي الكبير، إلى جانب تعاف اقتصادي أسرع من التوقعات، إلى قفزة لمعدل التضخم.

وينصب الاهتمام اليوم على بيانات أسعار المستهلكين الأميركيين التي تصدر في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، ويُتوقع أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.5% في مارس آذار عقب زيادة 0.4% في الشهر السابق.