شكرا لقرائتكم خبر عن الحجر الزراعى: زيادة الصادرات بـ2021 لـ2.2 مليون طن وتكويد مزارع التصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس السيد عباس، مدير المكتب الفنى بالحجر الزراعى، زيادة الصادرات الزراعية لعام 2021 بنسبة 10% وصلت إلى 2.2 مليون طن، لافتا إلى أنه تم البدء بتكويد المزارع التصديرية، لسهولة رصد الأماكن التى يحدث بها خلل.

وأضاف مدير المكتب الفني بالحجر الزراعى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة ومبشرة جدا فى ظل أزمة تفشى فيروس كورونا، موضحا أنه يتم العمل بالحجر الصحى خلال 24 ساعة يوميا من خلال دورات عمل من أجل زيادة التصدير الزراعى.

وقال مدير المكتب الفني بالحجر الزراعى، إن دول العالم أصبحت على ثقة كبيرة من قدرات الحجر الزراعي في مصر وقدرته على اتخاذ الإجراءات التصحيحية الكفيلة بوصول شحنات مطابقة لهم.