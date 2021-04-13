شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه تبحث سبل تقليل الفاقد بالشبكات مع شركة فرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اهتمام الدولة ، بقضية تقليل الفاقد ورفع كفاءة الشبكات من خلال تطوير منظومة التشغيل والصيانة، وتنفيذ عمليات الإحلال والتجديد.

وفى هذا السياق، التقى المهندس ممدوح رسلان، مع " تيموثي كارجيل، نائب الرئيس الأول للتنمية الدولية بإحدى الشركات الفرنسية، والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون ومناقشة إمكانية التطبيق الفنى للتكنولوجيات التى طرحتها الشركة الفرنسية، فيما يتعلق بتشغيل وإدارة شبكات المياه بأعلى كفاءة، وتحسين وإعادة توزيع الضغوط بالشبكات، وتقليل الفاقد.

وأوضح رئيس الشركة القابضة، انه جاري التوسع في تطبيق أحدث المنهجيات المتبعه للحد من الفاقد والسيطرة عليه من خلال تقسيم الشبكات الي مناطق DMAs يسهل من خلالها حساب نسب الفاقد الفيزيائي والتجاري ومن ثم العمل علي تقليلهما، بالإضافة إلى تركيب العدادات مسبوقة الدفع، وتفعيل دور اللجان الخلسة وزيادة عددها لمنع التعدى على الشبكات.

وناقش الاجتماع آليات تقليل تكاليف تشغيل وإدارة شبكات مياه الشرب، من خلال تقسيم الشبكات المعقدة إلى "مناطق محددة المداخل والمخارج “DMZ" ما يساهم فى التحكم فى الفاقد والمراقبة الدائمة للشبكات وتركيب منظومة قياس لمتابعة ومراقبة الضغوط بصورة دائمة.

واستعرض الجانب الفرنسى، التكنولوجيات الحديثة للادارة المثلى لشبكات المياه، المطبقة فى أكثر من دولة، منها "أسبانيا وفرنسا وعدد من الدول العربية"، وتقديم الدعم الفنى من خلال أكثر من 200 مركز بحثى ، و400 خبير وباحث، وتنفيذ خطة عمل تقوم على 3 مراحل: (التصميمات – العدادات الذكية لتقليل الفاقد - التحكم الذكى فى الضغوط)، وتوضيح العائد الاقتصادى من تلك البرامج فى ترشيد النفقات.

كما تطرق الاجتماع للجوانب التدريبية التى يقدمها البرنامج من خلال تصميم خطة تدريبية بناء على الاحتياجات لضمان تشغيل الشبكات بكفاءة عالية، ليشمل تدريب الطاقم، وتدريب المتدربين، ونماذج التعليم عن بعد، دمج المهام الفنية الى الخطة الاستراتيجية، واجتماعات مع الخبراء المحليين والدوليين، والشراكة مع الجامعات الدولية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، ورئيسا قطاعى التخطيط، والتشغيل والصيانة بالشركة القابضة، ومريام كاستلو قائم بأعمال البعثة قسم المشاريع الدولية بشركة سويز، وبرايس كابيبل مدير بقسم المشاريع الدولية، ومعتز عزت نائب مدير قسم تطوير الاعمال.