شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الثلاثاء 13-4-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو فى أولى أيام شهر رمضان الكريم بتعاملات البنوك الصباحية اليوم الثلاثاء 13-4-2021، أمام الجنيه فى بعض البنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 18.56 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

وفى سياق متصل، تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 13-4-2021، امام الجنيه المصرى، ومن بينها "الدولار واليورو والجنيه الإسترلينى والريال السعودى والدينار الكويتى"، ليستقر سعر الدولار، فى حين ارتفع سعر صرف الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى لـ ليسجل 21.44 جنيه للشراء، 21.62 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 21.35 جنيه للشراء، 21.56 جنيه للبيع.



وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتإلى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتإلى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.62 جنيه للشراء.

18.74 جنيه للبيع.

18.73 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.71 جنيه. سعر اليورو فى بنك مصر18.56 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر18.56 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.56 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه.

18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.58 جنيه للشراء.

18.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.58 جنيه للشراء.

18.75 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.59 جنيه للشراء.

18.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.55 جنيه للشراء.

18.74 جنيه للبيع.