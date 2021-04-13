شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفعت مبيعات المتعاملين الأجانب مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أول جلسة في شهر رمضان، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 10320 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 2004 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 12773 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 3963 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.84% ليصل إلى مستوى 1933 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.47% ليصل إلى مستوى 2868 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 1220 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، العربية للمحابس، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، راية القابضة للاستثمارات المالية، العربية لاستصلاح الأراضي، سبيد ميديكال، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، السويدي إليكتريك، شركة النصر للأعمال المدنية، العربية للمحابس، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، العبور للاستثمار العقاري.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، 10 آلاف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، 3535 سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 700 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، مطاحن وسط وغرب الدلتا، مطاحن مصر العليا، بالم هيلز للتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، 15 ألف سهم، 30 سهم، 15 سهم، 968 ألف سهم، 13756 سهم، 326.5 ألف سهم، 2 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، المجموعة المصرية العقارية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 106.7 ألف سهم، 680 ألف سهم، 66 ألف سهم، 375 ألف سهم، 325 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

فيما أعلنت شركتا مدينة نصر للإسكان والتعمير، الشرقية (ايستيرن كومباني)، بيع الأولى عدد 192.4 ألف سهم في السوق المفتوح خلال جلسة أمس الاثنين، وبذلك يكون إجمالي ما تم بيعه حتى تاريخه عدد 4.922 مليون سهم من إجمالي عدد 7.26 مليون سهم وتبقى عدد 2.337 مليون سهم، وبيع الثانية 970 ألف سهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين.

في سياق آخر أعلنت شركة مجموعة مستشفى كليوباترا، عن نيتها المبدئية غير الملزمة للاستحواذ على حصة بنك أبو ظبي التجاري، والتي تمثل نسبة 51.5% من أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد-الإسكندرية)، وذلك من خلال تقديم خطاب نوايا مبدئي غير ملزم للمستشار المالي للبائع (سي أي كابيتال)، وجاري التفاوض مع المستشار المالي للبائع بخصوص الشروط الواردة في خطاب النوايا.

فيما أعلنت شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، رسو عملية تشغيل محطات المراشدة 1و2و3 من مصلحة الميكانيا والكهرباء على الشركة، بقيمة إجمالية 1.964 مليون جنيه.