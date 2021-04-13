شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: هيئة الأوقاف تتخارج من شركتي "الدلتا للسكر" وبى انفستمنتس" والان مع تفاصيل الخبر
وباعت هيئة الأوقاف المصرية حصتها بشركة الدلتا للسكر البالغة 11.5 مليون سهم تعادل 8.09%، واستقرت حصص باقي المساهمين بالشركة وهم شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، شركة مصر للتأمين، شركة مصر لتأمينات الحياة، شركة الصناعات الكيماوية المصرية، بنك الاستثمار القومي، عند 55.73%، 8.29%، 9.07%، 6.46%، 6.28%، على التوالي.
وباعت هيئة الأوقاف المصرية حصتها بشركة بي انفستمنتس القابضة البالغة 9.3 مليون سهم تعادل 5.81%، واستقرت حصص باقي المساهمين بالشركة وهم سميح أنسي ساويرس، شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده وبنك الاستثمار الأوروبي، الشركة العربية لحليج الأقطان، شركة فوراي كابيتال للاستثمار، عند 9.18%، 7.76%، 6.46%، 5.12%، 5.04%، على التوالي، واشترى المساهم محمد حازم بركات 8.2 مليون سهم تعادل 5.13%.
فيما رفع رجال الأعمال جمال الجارحي حصته بشركة حديد عز من 27.693 مليون سهم تعادل 5.098% إلى 27.768 مليون سهم تعادل 5.111%، واستقرت حصص باقي المساهمين وهم شركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار، أحمد عبد العزيز عز، The Bank of New York Mellon عند 33.41%، 27.298%، 5.82%، على التوالي.
واستقرت حصة جمال الجارحي بشركة آسيك للتعدين-أسكوم، عند 3.178 مليون سهم تعادل 5.779%، كما استقرت حصص شركتا Citadel Capital وFinancial Holdings International، عند 54.05%، 14.395%، على التوالي.