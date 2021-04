شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: هيئة الأوقاف تتخارج من شركتي "الدلتا للسكر" وبى انفستمنتس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير افصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين لعدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، تنفيذاً للمادة رقم 30، عن تحركات لعدد من كبار المساهمين لزيادة حصتهم بهذه الشركات، أبرزها تخارج هيئة الأوقاف المصرية من شركتي الدلتا للسكر وبي انفستمنتس القابضة، فيما رفع رجل الأعمال جمال الجارحي حصته بشركة حديد عز واستقرت حصته بشركة آسيك للتعدين-اسكوم.

وباعت هيئة الأوقاف المصرية حصتها بشركة الدلتا للسكر البالغة 11.5 مليون سهم تعادل 8.09%، واستقرت حصص باقي المساهمين بالشركة وهم شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، شركة مصر للتأمين، شركة مصر لتأمينات الحياة، شركة الصناعات الكيماوية المصرية، بنك الاستثمار القومي، عند 55.73%، 8.29%، 9.07%، 6.46%، 6.28%، على التوالي.

وباعت هيئة الأوقاف المصرية حصتها بشركة بي انفستمنتس القابضة البالغة 9.3 مليون سهم تعادل 5.81%، واستقرت حصص باقي المساهمين بالشركة وهم سميح أنسي ساويرس، شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده وبنك الاستثمار الأوروبي، الشركة العربية لحليج الأقطان، شركة فوراي كابيتال للاستثمار، عند 9.18%، 7.76%، 6.46%، 5.12%، 5.04%، على التوالي، واشترى المساهم محمد حازم بركات 8.2 مليون سهم تعادل 5.13%.

فيما رفع رجال الأعمال جمال الجارحي حصته بشركة حديد عز من 27.693 مليون سهم تعادل 5.098% إلى 27.768 مليون سهم تعادل 5.111%، واستقرت حصص باقي المساهمين وهم شركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار، أحمد عبد العزيز عز، The Bank of New York Mellon عند 33.41%، 27.298%، 5.82%، على التوالي.

واستقرت حصة جمال الجارحي بشركة آسيك للتعدين-أسكوم، عند 3.178 مليون سهم تعادل 5.779%، كما استقرت حصص شركتا Citadel Capital وFinancial Holdings International، عند 54.05%، 14.395%، على التوالي.