شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 13-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر عقود خام برنت للارتفاع ليتخطى مستوى 63.40 ويتجه نحو اختبار محتمل للمقاومة الأهم 64.20، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات دون هذه المستويات ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، حيث إن اختراق المستوى الأخير سيدفع السعر للتحول نحو الارتفاع، بينما يمثل كسر 63.40 مفتاح إعادة تفعيل الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 60.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.50 والمقاومة 64.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط