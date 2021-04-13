شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 13-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب ضغط سلبي جديد ليكسر مستوى 1731.00 ويحاول الثبات دونه، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر أكمل تشكيل نموذج رأس وكتفين قد يضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي خلال الجلسات القادمة.

لذلك، نحن نفضّل التوقف على الحياد إلى أن يؤكّد السعر موقفه بالنسبة للمستوى المذكور أعلاه، حيث إن الثبات دونه سيجبر السعر على تحقيق انخفاض إضافي يستهدف مناطق 1701.00 مبدئياً، بينما الارتقاء فوقه من جديد سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1765.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1715.00 والمقاومة 1750.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي