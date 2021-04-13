شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 13-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية جديدة ليختبر المتوسط المتحرك 50، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للتماسك دون 1.3770 ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.3580.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3650 والمقاومة 1.3800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط