شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 13-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج اليورو مقابل الدولار على ثباته فوق مستوى 1.1880، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، إلى جانب توجه مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار استئناف التداولات الإيجابية وزيارة مستوى 1.1975 كهدف رئيسي تالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1830 والمقاومة 1.1980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد