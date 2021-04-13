شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتحفظ على سفينة «إيفر جيفن» بسبب مماطلة الشركة في دفع التعويضات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:

”الخليج 365”

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم التحفظ رسميًاً على السفينة «إيفر جيفن»، بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية، بسبب مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة في دفع التعويضات، التي نتجت عن حادث جنوحها في قناة السويس في 23 مارس الماضي، وتم نجاح تعويمها بعد 6 أيام من الحادث، وقطرها لمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية لفحصها وإجراء التحقيقات حول أسباب الحادث.

وأكد الفريق ربيع، أن الشركة المستأجرة للسفينة، تفاصل في 90% من قيمة المبلغ الذي تم عرضه كتعويض عن توقف الملاحة لمدة 6 أيام، والإضرار التي لحقت بالقناة، بالإضافة إلى تكلفة تعويم السفينة.

وعرضت قناة السويس على السفينة التي تحمل علم بنما، قرابة 900 مليون دولار كتعويض عن الحادث في المجرى الملاحي، لكن الشركة المستأجرة للسفينة تماطل فى دفع التعويضات، وهو ما دفع هيئة قناة السويس إلى استكمال إجراءات تقاضى السفينة بعد أن حررت محضراً وقت وقوع الحادث بمحافظة السويس، وعليه تقدمت قناة السويس بطلب إلى المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، للتحفظ على السفينة، وهو ما وافقت عليه المحكمة الاقتصادية وأصدرت قراراً بتوقيع الحجز التحفظي على السفينة لحين دفع التعويضات البالغة قرابة 900 مليون دولار، ومنع الشركة المستأجرة للسفينة من التصرف فيها تصرفاً يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها.