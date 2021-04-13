«مالية الشارقة» تربط نظام «تحصيل» مع محافظ الدفع العالمية

الشارقة: ”الخليج 365” بدأت دائرة المالية المركزية في الشارقة إجراءات الربط والتكامل بين نظام الإيصال الذكي «تحصيل» ومحافظ الدفع الرقمي العالمية «أبل باي» و«جوجل باي» و«سامسونج باي» بالتعاون مع بنك المشرق للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت والتطبيقات الذكية، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تستهدف تسهيل عمليات الدفع في إنجاز المعاملات الحكومية.

وأصبح بإمكان متعاملي نظام الإيصال الذكي «تحصيل» والذي يصل عددهم حتى الآن إلى نحو مليوني متعامل للدفع من خلال المحافظ الرقمية «جوجل باي»، «أبل باي»، و«سامسونج باي»، والتي توفر للمتعاملين سرعة إنجاز دفع الرسوم بطريقة سهلة وآمنة مع الحفاظ على مستويات الخصوصية.

الخطوة الأولى من نوعها في دولة الإمارات وقال وليد الصايغ المدير العام في دائرة المالية المركزية في الشارقة: إن ربط نظام الإيصال الذكي «تحصيل» مع محافظ الدفع الالكتروني العالمية تعتبر الخطوة الأولى من نوعها في دولة الإمارات، وهي تأتي استمراراً لمنهج الجودة الذي تتبعه الدائرة، وفي إطار استراتيجية الدائرة التطويرية التي تستهدف الإستفادة من التقنيات الحديثة في التخفيف على المتعاملين وتسريع الإجراءات كما أنها تتواكب مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

تسريع وتيرة التحول الرقمي.

وأكدت هدى الياسي مديرة إدارة النظام المالي حرص دائرة المالية المركزية في الشارقة على توفير أحدث وسائل الدفع عبر القنوات الذكية لمتعاملي نظام تحصيل ما يرفع معدلات رضى المتعاملين والتسهيل عليهم بما يتماشى مع توجهات حكومة إمارة الشارقة الهادفة إلى تخفيف الأعباء على المراجعين من الدوائر الحكومية المحلية والشركات والأفراد، وتمكينهم من إتمام معاملاتهم في أسرع وقت ممكن، كما تعتبر الدائرة من أوائل الدوائر الحكومية في الدولة التي قامت بهذا الربط، وهو الأمر الذي يأتي في إطار حرصها الدائم على تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز ريادة الإمارة في بناء اقتصاد معرفي مستدام.

وقال فيبهور موندهادا نائب رئيس أول، مدير أعمال الحيازة والتحالفات الاستراتيجية: «إننا في بنك المشرق نفتخر بشراكة طويلة الأجل مع دائرة المالية المركزية بالشارقة بتسهيل وسائل الدفع الجديدة مثل «أبل باي» و«سامسونج باي» و«جوجل بايط، ويؤكد بنك المشرق أن دائرة المالية المركزية بالشارقة لديها طائفة واسعة من الخيارات المتاحة لتلبية متطلبات العملاء السريعة التغيرن ولا يزال بنك المشرق يسعى جاهداً تجاه تقديم حلول ابتكارية لتسهيل الراحة والأمان والشفافية في إجراء المعاملات وإدارتها عبر العديد من قنوات الدفع».

نظام «تحصيل»

يعتبر نظام «تحصيل» منصَّة شاملة لمُعالجة الدُّفعات المالية الرقميَّة في الوقت الفعليّ، وهو يُوفِّر وسائل جديدة ومبتكرة لدفع رسوم المعاملات والخدمات لحكومة الشارقة وتلبية الاحتياجات الخاصة لدائرة المالية المركزية في الشارقة ولشركائها من الجهات الحكومية، والتي تتجاوز ما تقدمه المنصَّات الأخرى ضمن القِطاع المالي، ويوفر النظام خدمات عدة للدفع الإلكتروني للمعاملات من خلال قنوات خاصة للدفع منها: بوابة الدفع الإلكترونية والتطبيق الذكي على الأجهزة الذكية ومعاملات «رافد» عبر جميع قنوات مصرف الشارقة الإسلامي وأيضاً معاملات «رافد» عبر تطبيق الدردشة الإلكترونية.