أراضي دبي تصدر 4202 تصريح عقاري جديد خلال 2020

علي آل علي: تعزز الأنشطة الترويجية وتخلق بيئة عقارية آمنة

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دبي: ”الخليج 365”

وصل عدد التصاريح العقارية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال العام 2020 إلى 4.202 تصريح متنوع، والذي يحتوي على أكثر من 255 إعلاناً عقارياً، تم إصدارها عبر نظام التصاريح الإلكتروني «تراخيصي» الموجود على موقع الدائرة، والذي يتيح التقديم لخدمة التصاريح العقارية بمختلف أنواعها بكل سهولة ويسر، وعلى مدار 24 ساعة، دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة، الأمر الذي يتوافق مع الإجراءات الاحترازية الرامية للحد من تفشي فيروس كوفيد-19.

وقد تنوعت التصاريح المنجزة عبر إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري التابعة للدائرة، خلال العام الماضي، لتشمل: تصاريح الإعلانات الإلكترونية والتي استحوذت على حصة الأسد بنسبة 83.7% بإجمالي 3520 تصريحاً، تليها تصاريح الإعلانات الخارجية بـ 142 تصريحاً، و125 تصريحاً للوحات الإعلانية، الرسائل النصية 99 تصريحاً، إعلانات المركبات 94 تصريحاً، في حين توزعت أنواع التصاريح العقارية الأخرى كالتالي: منصة ترويج عقاري 63 تصريحاً، إعلانات مطبوعة 45 تصريحاً، إعلانات مبوبة 42 تصريحاً، إعلانات الصحف 21 تصريحاً، اليوم المفتوح 17 تصريحاً، حملة ترويجية 16 تصريحاً، ندوة عقارية 9 تصاريح، حفل إطلاق مشروع 5 تصاريح، وتصريحان لتنظيم معرض عقاري.

وقال علي عبد الله آل علي، مدير إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري: «ندرك في «أراضي دبي» أهمية ومحورية الدور الذي تلعبه التصاريح العقارية في الترويج للقطاع العقاري بشكل عام، وخلق المزيد من التنافسية في السوق العقاري، إلى جانب خلق بيئة عقارية آمنة وخالية من التجاوزات. لذا ومن هذا المنطلق، نعمل باستمرار على تسهيل إجراءات الحصول على التصاريح بمختلف أنواعها، وندعو الشركات العقارية إلى التقديم لهذه الخدمة، المتاحة عبر نظام «تراخيصي» الإلكتروني، بكل سهولة ومرونة وبمدة زمنية لا تتجاوز دقائق معدودة. نعمل باستمرار على تحسين خدماتنا بناء على تواصلنا مع الشركات والاطلاع على احتياجاتهم، وقد قمنا مؤخراً بزيادة عدد الإعلانات المسموح بها في التصاريح العقارية من 200 إعلان إلى 500 إعلان، وذلك كخطوة تحفيزية للشركات العقارية للالتزام بالتصاريح عند القيام بأي نشاط عقاري يتطلب الحصول عليها، إلى جانب أثر هذه الزيادة في مراعاة التبعات المالية والاقتصادية على الشركات في ظل تفشي فيروس كوفيد-19».

ويتيح نظام «تراخيصي» الحصول على تصريح الإعلانات العقارية بأنواعها، والتي تشمل: إعلانات خارجية، إعلانات مركبات، إعلانات الرسائل النصية القصيرة، الإعلانات المطبوعة، الإعلانات الإلكترونية، الإعلانات المبوبة، إعلانات اللوحات الإعلانية، إعلانات الجرائد. وأيضاً تشمل تصريح تنظيم معرض عقاري، تصريح حفل إطلاق مشروع، تصريح منصة للترويج العقاري، تصريح حملة ترويجية، اليوم المفتوح وتصريح ندوة عقارية.

وتدعو أراضي دبي مختلف فئات الجمهور والمتعاملين إلى توخّي أعلى درجات الحيطة والحذر عند التعامل مع مختلف أشكال الإعلانات العقارية، وخاصة الإعلانات الوهمية وغير المرخصة التي تُنشر على المنصات الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي. وتصدر مؤسسة التنظيم العقاري التعاميم وتطلق الحملات التوعوية بانتظام، بهدف تقديم النصائح والإرشادات للجمهور. كما تؤكد الدائرة على ضرورة تحقق المتعاملين والمستثمرين من جميع المستندات، وطلب البيانات والمعلومات من الوسيط حول العقار المعلن عنه. ويمكن للمتعاملين التحقق من الوسطاء المرخصين، وكذلك من صحة بيانات الملكية العقارية بكل سهولة، عن طريق التطبيق الذكي «دبي ريست».