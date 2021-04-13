شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تتهم واشنطن وحلف الأطلسي بتحويل أوكرانيا إلى «برميل بارود» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (موسكو-أ.ف.ب)

اتّهمت موسكو، الثلاثاء، الولايات المتحدة وغيرها من الدول المنضوية في حلف شمال الأطلسي بتحويل أوكرانيا إلى «برميل بارود» بعدما دق الغرب ناقوس الخطر حيال حشد الجنود الروس على الحدود الأوكرانية. ونقلت وكالات إخبارية روسية عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف قوله إن «الولايات المتحدة ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي تحوّل أوكرانيا عمداً إلى برميل بارود»، مضيفاً أن الدول الغربية تزيد إمداداتها من الأسلحة إلى أوكرانيا.