شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا توفر الجرعة الأولى لكل من تجاوز 50 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

قالت الحكومة البريطانية إنها توفر جرعة أولى من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 لجميع من تتجاوز أعمارهم 50 عاماً، حيث بدأت حملة التطعيم بلقاح موديرنا في إنجلترا الثلاثاء، مضيفة أنها بصدد تطعيم جميع البالغين بحلول نهاية يوليو/تموز.

وتشهد بريطانيا واحدة من أسرع حملات التطعيم في العالم، حيث جاءت في المرتبة الثانية من حيث عدد السكان الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون في بيان: "سنمضي قدماً الآن في استكمال الجرعات الثانية الأساسية، وإحراز تقدم نحو هدفنا بتوفير اللقاح لجميع البالغين بحلول نهاية يوليو".