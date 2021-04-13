زلاتان يخرق الحظر بغداء عمل

الشارقة: ضمياء فالح

سلطت الصحافة الإيطالية الضوء على نجم ميلان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مجدداً بعد حادثة طرده الأخيرة أمام بارما، وذلك بعد ظهور صور للمهاجم غداة الأحد في مطعم بمدينة ميلان رغم وجود حظر عام بسبب كوفيد -19 في إقليم لومباردي.

وأظهرت الصور النجم السويدي برفقة أصدقاء من بينهم زميله السابق ايجناسيو أباتي وجميع من على الطاولة بدون كمامات في وقت يجب أن يكون فيه المطعم مغلقاً أمام الزبائن في آخر يوم من الحجر العام في إقليم لومباردي.

ودافع صاحب المطعم تانو سيموناتو عن نفسه وقال: إن زلاتان وأصدقاءه لم يتناولوا الطعام، فيما قال مقربون من زلاتان إن اللقاء كان لقاء عمل وتضمن مشروبات فقط.

الصور أغضبت الجمهور لأن زلاتان أصيب بفيروس كورونا في سبتمبر وحث الناس بعدها، عبر حساب الإقليم على مواقع التواصل الاجتماعي، على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.