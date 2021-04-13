شكرا لقرائتكم خبر عن راندل يقود نيكس للفوز على فريقه السابق ليكرز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك - رويترز

سجل جوليوس راندل 34 نقطة ليقود نيويورك نيكس للفوز 111-96 على فريقه السابق لوس أنجليس ليكرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

واستحوذ راندل على عشر كرات مرتدة وتألق أمام زملائه السابقين، حيث سجل 13 من 23 محاولة خلال اللعب، ليجتاز نيكس مشكلة إهدار 22 من 27 رمية ثلاثية.

وساعد راندل، المنضم لفريق كل نجوم المسابقة، نيكس على النجاة من انتفاضة ليكرز قرب النهاية وسجل ثماني نقاط في آخر أربع دقائق و26 ثانية ليتحقق الانتصار.

وأحرز إلفريد بايتون 20 نقطة، وأضاف البديل ديريك روز 14 نقطة ليساهم اللاعبان أيضاً في فوز نيكس وتعويض معاناة آر.جيه باريت الذي أهدر أول ثماني رميات واكتفى بالتسجيل مرتين من 11 محاولة.

وهذه الهزيمة الثامنة لحامل اللقب ليكرز مقابل خمسة انتصارات في 13 مباراة غاب عنها أنطوني ديفيز وليبرون جيمس هذا الموسم.

وكان ليكرز قدم عرضاً قوياً وفاز بفارق 25 نقطة على بروكلين نتس يوم السبت، لكنه عانى بشدة في الربع الثالث أمام نيكس وسجل ست رميات من 18 محاولة، كما أضاع الكرة بسهولة 25 مرة خلال اللقاء.

وتصدر دينيس شرودر قائمة مسجلي النقاط في ليكرز برصيد 21 نقطة، بينما أضاف ماركيف موريس 17 نقطة وسجل كايل كوزما 14 نقطة.

وحقق نيكس فوزه الثالث على التوالي، رغم أنه حقق قبلها الانتصار مرة واحدة في ست مباريات.