شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع بعد صدور بيانات اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين أمام اغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المنتجين في اليابان ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 1%، وهو ما تجاوز توقعات بارتفاع نسبته 0.5%.



وصعد إقراض البنوك في اليابان بنسبة 6.3% خلال مارس/آذار، وهي قراءة اتسقت مع توقعات المحللين بعد ارتفاع بنسبة 6.2%.



هذا، وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقريره نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 6% خلال عام 2021، كما توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 6.4% هذا العام مقارنة بالتقديرات السابقة التي أطلقها في ديسمبر/كانون الأول.



وتستمر جهود الدول من أجل السيطرة على أزمة كورونا من خلال توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للمرض مثل لقاح "فايزر – بيونتك" ولقاح "أسترازينيكا" وأيضا لقاح "موديرنا".



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 109.4، وسجل أعلى سعر عند 109.7 وأقل سعر عند 109.2.