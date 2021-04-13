حملة "زين الشهور".. تُواصل رسالة المُشاركة والعطاء

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أطلقت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت حملتها السنوية لشهر رمضان المُبارك "زين الشهور" بتسيير قوافل الخير إلى مُختلف الجهات والمؤسسات في الدولة، لتواصل رسالة العطاء والمشاركة في الشهر الفضيل.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن قوافل الخير انطلقت وهي تحمل معها مبادرات متنوعة من الأنشطة الخيرية والاجتماعية، كما تحمل معها مبادرات جديدة في مجالات الرياضة الإلكترونية، والأنشطة الثقافية على مدار الشهر الكريم، وقد حدت ظروف الجائحة كثيراً من مبادرات زين، ومن خطوط تسيير قوافلها، حيث كانت تأمل بمشاركة أوسع مع مختلف جهات المجتمع في هذا الشهر الذي ينتظره الجميع من العام إلى العام.

وبينت الشركة أن هذه الظروف الصعبة لم تمنعها من مُشاركة شركائها، وجهات ومؤسسات الدولة فرحة الشهر الفضيل كعادتها في السنوات السابقة، إذ كثفت برامجها ومبادراتها وزياراتها المجتمعية لتواصل رسالتها التي تؤمن بها، كما سعت زين جاهدةً لاختيار الأنشطة والفعاليات التي يُمكن من خلالها أن تُشارك قيم العطاء والبذل مع أطياف المجتمع المُختلفة مع الالتزام بالاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة وحماية الجميع.

وبينت زين أن حملتها الرمضانية "زين الشهور" دائماً ما تتجدد كُل عام بالعديد من المُساهمات والأنشطة التي ترتكز حول نشر الخير والسلام في المجتمع، التي تأتي جميعها انطلاقاً من استراتيجيتها المتوازنة للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة.

وتحرص زين على بناء جسور التواصل والتقارب مع المجتمع الكويتي خلال هذا الشهر الفضيل، وفي التقرير التالي أبرز الأنشطة التي ستنظمها الشركة خلال شهر رمضان الجاري للعام 2021:



الماچلة الرمضانية

دشّنت زين حملتها الرمضانية بالفعل قبل دخول الشهر الكريم، حيث قدّمت الشركة "الماچلة الرمضانية" بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي البنك الكويتي للطعام والإغاثة ليتم توزيعها على الأسر المُتعففة داخل الكويت لتأمين احتياجاتهم من المواد الغذائية التموينية الأساسية قبل دخول الشهر الفضيل وخلال ظروف الجائحة، حيث قامت بتوفير "الماچلة الرمضانية" في مخازن البنك الكويتي للطعام والإغاثة في منطقة الصليبية بحضور نائب رئيس مجلس إدارة البنك مشعل الأنصاري، وسيستفيد من "الماچلة" التي قدّمتها زين هذا العام أكثر من 10 آلاف شخص داخل الكويت، وتم توزيعها عن طريق شبابيك مُخصصة لمرور السيارات، وذلك التزاماً بالاشتراطات الصحية وللحفاظ على صحة المُستفيدين من خطر العدوى التي تُصاحب التجمعات.

كما قامت زين بتقديم "الماچلة" عبر القسائم الشرائية بالتعاون مع "أونكوست" التي تُعتبر أحد أكبر متاجر المواد الغذائية والاستهلاكية في الكويت، وذلك لكي تُعطي كل أسرة فرصة اختيار المواد التي تُفضّلها حسب احتياجاتها الشخصية المختلفة، حيث تم تقديم القسائم إلى عدد من الجهات غير الربحية من شركاء زين، منها جمعية الهلال الأحمر الكويتي بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية د. هلال الساير، ودور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحضور الوكيل المُساعد للرعاية الاجتماعية مسلم السبيعي، بالإضافة إلى تقديم الكوبونات إلى البنك الكويتي للطعام والإغاثة، وجمعية صندوق إعانة المرضى.

تطبيق زين للقرآن الكريم

كعادتها كل عام، تُقدّم زين تطبيق القرآن الكريم المجاني الذي تهديه لعملائها في شهر رمضان المبارك، وهو التطبيق الذي يُقدّم أفضل تجربة لقراءة القرآن الكريم على الأجهزة الذكية التابعة لنظام iOS ونظام Android وجهازApple Watch، ويساعد المستخدم للحصول على أكبر قدر من الفائدة أثناء قراءة القرآن الكريم، وذلك من خلال تصميم عصري وواجهة سهلة الاستخدام، بالإضافة لعدد كبير من المميزات الرائعة ذات الفائدة الكبيرة.

ويوفّر التطبيق مجموعة كبيرة من المميزات الرائعة، والتي تشمل تحميل وقراءة جميع صفحات القرآن الكريم في واجهة سهلة الاستخدام، وتحميل والاستماع إلى آيات القرآن الكريم بصوت أكثر من عشرين قارئ شهير، وتحميل وعرض العديد من كتب التفسير للحصول على تفسير الآيات من مصادر مختلفة، والبحث في نص القرآن الكريم كاملاً، هذا بالإضافة لإمكانية بدء القراءة على جهاز والمتابعة من نفس الصفحة على جهاز آخر.

وأضافت الشركة أن المميزات تتضمن أيضاً قراءة القرآن الكريم في "الوضع الليلي" مع شاشة غامقة لقراءة أسهل في الظلام، الإطلاع على مواقيت الصلاة والحصول على تنبيهات لكل أوقات الصلاة، إلى جانب الإطلاع على اتجاه الكعبة المشرفة، وباستطاعة العملاء تحميل التطبيق مجاناً عن طريق البحث عن "Zain Quran" في الـApp Store أو Google Play Store.

ويمكن للمستخدم الاستماع إلى تلاوات القرآن الكريم بصوت أكثر من عشرين قارئ من القراء المعروفين، من ضمنهم عبد الباسط عبد الصمد، عبدالله بصفر، عبد الرحمن السديس، أبو بكر الشاطري، مشاري العفاسي، سعد الغامدي، هاني الرفاعي، علي الحذيفي، محمود الحصري، ماهر المعيقلي، محمد صديق المنشاوي، محمد الطبلاوي، محمد أيوب، محمد جبريل، سعود الشريم، ياسر سلامة، وياسر الدوسري.

استمرار الشراكة الاستراتيجية مع Give

تستمر زين هذا العام بشراكتها الاستراتيجية المُثمرة مع منصّة Give غير الربحية التي بدأتها في شهر رمضان الماضي، وذلك ضمن جهودها لنشر وتعزيز العمل الخيري خلال الشهر الفضيل، حيث تُعتبر Give المنصة الإلكترونية الوحيدة من نوعها للتبرعات في الكويت، وتهدف إلى تسهيل عملية التبرع وتشجيع العطاء عن طريق إيصال الراغبين بالتبرع مع الجمعيات الخيرية المُرخّصة في الكويت ومُساعدة المُتبرعين على البحث عن مشاريع خيرية وفرص للتبرع في مكان واحد مع إمكانية إتمام عملية الدفع إلكترونياً بشكل آمن.

وتعتبر جميع المؤسسات الخيرية التي تشملها منصّة Give معتمدة من قبل الجهات الرسمية في الدولة، وتندرج تحتها حالياً 162 مشروعاً خيرياً مُختلفاً، وتشمل القائمة الحالية جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وجمعية العون المباشر، وجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية، وجمعية الرحمة العالمية، والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وجمعية رحماء بينهم، والجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير، وجمعية سدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان، وجمعية النجاة الخيرية، وغيرها من الجهات المُعتمدة.

وتشمل منصة Give العديد من المميزات التي يمكن للمتبرع الاستفادة منها، مثل سهولة التعرف على المشاريع المتاحة عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، واستخدام أداة التصفية للبحث عن مشاريع معينة، والمقارنة بين المشاريع من مختلف الجمعيات الخيرية والاختيار بينهم، والاطلاع على معلومات شاملة وواضحة حول المشاريع ليتمكن المتبرع من اتخاذ القرار الذي يناسبه، ومتابعة سجل تبرعاته، وتلقي إشعارات حول تحديثات وتقارير المشاريع التي شارك فيها، والمزيد.



تطبيق KUWAIT TV

مع قُرب دخول شهر رمضان المُبارك، تعاونت زين مع وزارة الإعلام لتطوير تطبيق KUWAIT TV الجديد كُلياً وتزويده بأحدث تقنيات البث عبر الإنترنت، لتنقل تلفزيون دولة الكويت إلى عصر المنصّات الرقمية عبر توفير خدمات البث الحي وخدمات الڤيديو عبر الطلب (VOD) بجودة فائقة لـ 9 قنوات تلفزيونية و11 قناة إذاعية تابعة للوزارة.

وحرصت زين خلال عملية تطوير التطبيق على تزويده بأحدث تقنيات البث عبر الإنترنت ليكون مُطابقاً للمواصفات العالمية، بحيث يُمكن للمُستخدمين الاستمتاع بالبث الحي لقنوات وزارة الإعلام التلفزيونية والإذاعية بضغطة زر وبجودة فائقة الوضوح، هذا بالإضافة إلى توفّر ميزة الڤيديو عبر الطلب (VOD) التي تُمكّنهم من اختيار برامجهم المُفضلة المُختارة والاستمتاع بمُشاهدتها على الفور في أي وقت ومن أي مكان، ومنها البرامج والمُسلسلات الرمضانية الأكثر مُشاهدةً.

ويُمكن للمُستخدمين الآن تحميل تطبيق KUWAIT TV من متجر App Store للأجهزة العاملة بنظام iOS ومتجر Play Store للأجهزة العاملة بنظام Android، ويشمل التطبيق 9 قنوات تلفزيونية هي الكويت وKTV2 والعربي وإثراء والقرين خلّك بالبيت والرياضية والرياضية 2 والمجلس، هذا بالإضافة إلى 11 قناة إذاعية هي القرآن الكريم وكويت أف أم والبرنامج العام وOFM وSuper Station والشعبية والبرنامج الثاني وEASY 92.5 والغناء العربي القديم.



"مع حمد قصص"

تحرص زين في شهر رمضان المبارك على تنوّع محتوى حملتها ليشمل البرامج الترفيهية والثقافية، حيث ترعى هذا العام برنامج " مع حمد قصص" الذي يُقدّمه الإعلامي المُتميّز حمد العلي على قناة العدالة atv، والذي يُعيد من خلاله تقديم فئة البرامج الحوارية بشكل مُتجدد وخارج عن المألوف، وذلك من خلال تناوله للعديد من القضايا الإنسانية والمواضيع التاريخية والمُقابلات الفنية التي تُراعي اهتمامات مُختلف أطياف المجتمع وجميع الفئات العمرية المُختلفة.

وتأتي رعاية زين لهذا البرنامج من منطلق حرصها على دعم وتشجيع الجهود والأفكار المتميزة التي يتبنّاها الشباب الكويتي في شتّى المجالات، ومنها المجالات الفنيّة والترفيهية في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية، والتي تُلاقي تجاوباً كبيراً من قبل الجماهير في شهر رمضان المُبارك، خاصةً وأن البرنامج يهدف إلى تسليط الضوء على عدد من القضايا التي تهم المجتمع الكويتي في مختلف المجالات.

بطولات الرياضة الإلكترونية

مع تزايد الإقبال على الرياضات الإلكترونية في الفترة الأخيرة وخاصةً مع تطبيق إجراءات الحجر المنزلي خلال الجائحة، ارتأت زين هذا العام إطلاق عدد من بطولات الرياضة الإلكترونية عبر منصتها الجديدة Zain esports خلال شهر رمضان المُبارك، وذلك لتُشعل روح المُنافسة بين اللاعبين مع أكبر الألعاب التنافسية العالمية وهي PUBG وFortnite وFIFA21.

وتُتيح هذه البطولات الفرصة أمام إبداعات لاعبي الرياضات الإلكترونية من الهواة والمحترفين لفرصة الفوز بجوائز متنوعة في بيئة عادلة وتنافسية، حيث تحرص زين على التأكد من إقامة جميع بطولات الرياضات الإلكترونية وفقاً لإرشادات منظمة اليونيسف، وذلك من أجل ضمان سلامة الأطفال على الإنترنت ومنع التنمر السيبراني عبر الإنترنت، وبالتالي خلق مساحة آمنة لحدوث جميع التفاعلات بين اللاعبين.

كما ترعى زين تطبيق "دواوين" لبطولات ألعاب الورق الافتراضية، والتي تُقدّم من خلالها أيضاً عدداً من الجوائز القيمة للفائزين خلال الشهر الفضيل، حيث تم تطوير التطبيق من قبل مُبادرين كويتيين ويُعتبر الأول من نوعه في الخليج والمنطقة العربية، ويشهد مُشاركة أكثر من 350 ألف لاعب يتنافسون في ألعاب "الكوت" و"البَلوت" و"الهَند"، ويتوفر التطبيق على جميع أنظمة الهواتف الذكية الرئيسية iOS وAndroid وHuawei.

التغذية الصحية مع "دايت نينجا"

تحرص زين في شهر رمضان المُبارك من كل عام على رعاية العديد من الفعاليات والأنشطة الصحية والرياضية للتشجيع على تبني نظام غذائي صحي ومُمارسة الرياضة خلال الشهر الفضيل ونشر الوعي بأهمية التغذية السليمة، ولهذا فقد حرصت الشركة على رعاية الشاب الكويتي فهد اليحيى المعروف بـ "دايت نينجا" في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لنشر مقاطع مُسجّلة لمُختلف النصائح التغذوية الهامة خلال الشهر الفضيل.