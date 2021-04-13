الأسهم الأوروبية قرب مستوى قياسي والأنظار على بيانات التضخم الأمريكية

حومت الأسهم الأوروبية عند ما يقل قليلا عن أعلى مستوى لها على الإطلاق، الثلاثاء، إذ عززت بيانات الصادرات القوية من الصين التفاؤل حيال تعاف اقتصادي عالمي أسرع، بينما تحول اهتمام المستثمرين نحو بيانات التضخم الهامة في الولايات المتحدة التي تصدر في وقت لاحق اليوم.

وارتفع لمؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش بعدما سجل مستوى غير مسبوق الأسبوع الماضي.

وارتفع مؤشر الأسهم الألماني الشديد الاعتماد على الصادرات 0.2 بالمئة بعدما أظهرت بيانات نمو الصادرات الصينية بوتيرة قوية في مارس وزيادة وتيرة نمو الواردات لأعلى مستوى في أربع سنوات.

تواجه أسواق الأسهم ضغوطا منذ مارس نتيجة ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية التي بلغت ذورة 14 شهرا بسبب توقعات بأن يقود التحفيز المالي والنقدي الكبير، إلى جانب تعاف اقتصادي أسرع من التوقعات، إلى قفزة لمعدل التضخم.

وينصب الاهتمام اليوم على بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين التي تصدر في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش. ويُتوقع أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.5 بالمئة في مارس عقب زيادة 0.4 بالمئة في الشهر السابق.

(رويترز)