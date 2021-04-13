شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم اليابانية ترتفع مع نتائج إيجابية لشركات الزجاج ومتاجر التجزئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء، بقيادة مكاسب لأسهم شركات المنتجات الزجاجية ومتاجر التجزئة بعد تسجيلها نتائج قوية، غير أن المخاوف من زيادة الإصابات بفيروس كورونا محلياً نالت من الأسهم المرتبطة بالسفر.

وصعد المؤشر نيكاي 0.72 في المئة إلى 29751.61 مستقراً فوق مستوى دعم رئيسي من المتوسط المتحرك لمدة 25 يوماً و50 يوماً عند 29503 و29440.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.20 في المئة إلى 1958.55، لكنه تحرك داخل نطاق ضيق حوصر بداخله على مدار عدة جلسات ماضية.

وارتفع سهم ايه.جي.سي 2.9 في المئة ليسجل لفترة وجيزة أعلى مستوى في عشرة أعوام بعدما عدلت الشركة المصنعة للمنتجات الزجاجية توقعات الأرباح والتوزيعات بالزيادة. كما ساهمت النتائج في زيادة سهم منافستها نيبون شيت جلاس 6.8 في المئة.

وارتفع سهم تاكاشيمايا 4.3 في المئة بعد أن أعلنت الشركة المشغلة لسلسلة متاجر التجزئة عن أرباح أعلى من التوقعات للسنة المالية الحالية بعد عام صعب بسبب الجائحة.

كما عزز ذلك المنافسين وصعدت أسهم جيه.فرونت ريتيلينج أربعة في المئة وأسهم إستان ميتسوكوشي 1.7 في المئة.

(رويترز)