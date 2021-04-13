شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم ارتفاع عائدات الخزانة.. الدولار يرتفع عن قاع قرابة 3 أسابيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الدولار عن قاع قرابة ثلاثة أسابيع مقابل العملات المنافسة الرئيسية اليوم الثلاثاء، مدعوماً بارتفاع في عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية التي تحظى بمتابعة وثيقة والتي من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

كان الدولار قد عاود التراجع شأنه شأن عائدات السندات الأمريكية هذا الشهر بعد ارتفاع إلى قمة عدة أشهر بدعم توقعات بأن التحفيز المالي الضخم إلى جانب استمرار التيسير النقدي سيحفزان نمواً اقتصادياً أسرع في الولايات المتحدة ويرفعان التضخم.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المئة إلى 92.281 في جلسة التعاملات الآسيوية، ليبتعد عن المستوى المنخفض الذي بلغه يوم الخميس عند 91.995، والذي كان الأدنى منذ 23 مارس/آذار. وكان قد صعد إلى قمة نحو خمسة أشهر عند 93.439 في آخر أيام مارس/ آذار.

صعد عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية بنحو نقطتي أساس إلى 1.6926 في المئة اليوم، لكنها لا تزال متداولة عند ما يقل كثيراً عن مستوى 1.7760 في المئة الذي بلغته في 30 مارس/ آذار، والذي كان الأعلى في أكثر من عام.

ومقابل اليورو، زاد الدولار 0.2 في المئة اليوم إلى مستوى 1.18890 دولار.

وارتفعت العملة الأمريكية 0.3 في المئة إلى 109.73 ين بعد النزول إلى ما دون مستوى 109 في الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 25 مارس/ آذار.

وهبط الدولار الأسترالي 0.3 في المئة إلى 0.75990 دولار، في حين نزل الجنيه الاسترليني 0.1 في المئة إلى 1.37305 دولار.

وعلى صعيد العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين قليلاً إلى 60 ألفاً و369.01 دولار، لتكون أكثر قرباً من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 61 ألفاً و781.83 دولار التي بلغتها قبل شهر.

(رويترز)