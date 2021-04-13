شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستقر مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم في الولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ واصل المشاركون في عمليات السوق الإحجام عن التعاملات قبيل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تسلط مزيداً من الضوء على التعافي في أكبر اقتصادات العالم.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية، ليكون بحلول الساعة 03:54 بتوقيت جرينتش عند 1731.69 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما ينال صعود عائدات سندات الخزانة الأمريكية من الدعم القادم من التوقعات بارتفاع التضخم. كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1732.80 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إنز كبير محللي الأسواق العالمية لدى شركة الخدمات المالية أكسي «يدعم الذهب بتوقعات لأرقام تضخم أعلى من البيانات المقرر صدورها لاحقاً».

خلص مسح نشره بنك الاحتياطي الاتحادي لنيويورك أمس الاثنين إلى أن توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم ارتفعت من جديد في مارس/آذار بعد زيادات تدريجية في الشهور الأخيرة، وأنها صارت أكثر إيجابية حيال سوق العمل.

وقال إنز «من الصعب تصور أن الذهب لن يرتفع اليوم إذا أظهرت البيانات زيادة التضخم، لكن هناك احتمال كبير لارتداده عن هذا المسار في وقت لاحق هذا الأسبوع إذا جاءت بيانات مبيعات التجزئة إيجابية يوم الخميس».

ومما ضغط على الذهب، ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، ما يزيد من تكلفة فرصة حيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 24.83 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.2 في المئة إلى 2680.20 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.2 في المئة إلى 1168.13 دولار.

(رويترز)