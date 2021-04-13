شكرا لقرائتكم خبر عن رادوسيفيتش بطل «عين الثور» للرماية بـ «الفرسان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حسم الصربي ساشا رادوسيفيتش لقب بطولة الفرسان لرماية عين الثور عيار مسدس 9 ملم، والتي شهدت مشاركة فاعلة للعنصر النسائي وذلك بعد منافسة ساخنة على مدار شهرين مع المصري رامي حسن، حيث حسمت الضربات الترجيحية بعد إثارة حبست الأنفاس الفوز لصالح الأول، عقب تساوي الثنائي في المجموع الكلي 90 / 100، فيما نال علي مبارك عمر المركز الثالث بمجموع 89 / 100، وهو ما يؤكد قوة التنافس الثلاثي على اللقب.

وانطلقت فعاليات البطولة في الأول من فبراير الماضي، وعلى مدار أكثر من شهرين اشتدت خلالها المنافسة بين عدد من الرماة للحصول على المركز الأول، وأثبت العنصر النسائي جدارته بتأهل شمسة المهيبي للنهائيات، حيث حلت في المركز الثامن بمجموع نقاط 76 / 100، فيما اضطرت جويعة الحارثي للاعتذار في اللحظات الأخيرة.

وشملت قائمة الفائزين إضافة إلى ثلاثي القمة تقاسم الثنائي أيمن الهاشمي وفيلي فيكو المركز الرابع برصيد نقاط بلغ 86 نقطة وحل ميلان سيبيركوفيتش خامساً بمجموع 85، فيما نال ساشا باتروفيتش المركز السادس برصيد 80، وتبعه خوسيه ألبرتو بفارق نقطة، ثم شمسة المهيبي، وجاء سلطان العلي تاسعاً بمجموع 70، وحل في المركز العاشر هزاع المزروعي برصيد 46 نقطة.