شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة حمدان الطبية تكرم قسم الأشعة بمستشفى راشد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قام عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة حمدان الطبية، والدكتور أحمد الهاشمي عضو مجلس أمناء الجائزة، بتسليم درع الجائزة إلى الدكتور أسامة البستكي رئيس قسم الأشعة بمستشفى راشد، بحضور كل من الدكتور فهد باصليب المدير التنفيذي للمستشفى والدكتور منصور نظري المدير الطبي للمستشفى والسيد حمد العطار مدير الشؤون المالية والإدارية بالمستشفى.

وكانت الجائزة كرمت الفائزين بجوائز الدورة الحادية عشرة في حفل توزيع الجوائز الافتراضي الذي أقيم في 9 ديسمبر 2020 وقد فاز قسم الأشعة بمستشفى راشد بجائزة حمدان لأفضل قسم طبي في القطاع الحكومي بدولة الإمارات العربية المتحدة تقديراً للإنجازات البارزة في مجال البحث والتعليم والخدمة العامة.

وهنأ ابن سوقات إدارة القسم على هذا الفوز المستحق مبيناً رؤية المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم راعي الجائزة، والذي كان حريصاً على كل ما من شأنه الارتقاء بالمجتمع من خلال دعم التعليم والصحة والبيئة، وكافة جوانبها منذ 22 عاماً.

كما أشار الدكتور أحمد الهاشمي إلى أن فوز قسم الأشعة بمستشفى راشد بهذه الدورة 2019 -2020 هو نتيجة لرقي الخدمة المقدمة من القسم وتمنى لهم دوام التوفيق والحصول على أكبر الجوائز مستقبلاً، كما أعرب عن حزنه الشديد لرحيل المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والذي كان له دور بارز في الارتقاء بمنظومة القطاع الصحي والبحث العلمي ليس على نطاق دولة الإمارات فقط ولكن على المستوى الدولي.

ومن جانبه أوضح الدكتور فهد باصليب «أن الفوز بهذه الجائزة هو حافز حقيقي لجميع العاملين في المستشفى لتحسين رعاية المرضى وتقديم الخدمات متميزة، وللحصول على أفضل النتائج للمرضى وهذه هي مسؤوليتنا الأساسية».

وقال إنه فخور جداً بأن يكون جزء من الحاصلين على هذه الجائزة المرموقة تحت اسم المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

ورحب الدكتور أسامة البستكي بالحضور وأعرب عن سعادته لاختيار قسم الأشعة للحصول على الجائزة. وقال ما كان ليحقق هذا المستوى لولا دعم أعضاء فريقه وعملهم الجاد وتدخلهم في الوقت المناسب لرعاية المرضى.

يعتبر القسم مساهماً حيوياً في رحلة العملاء لمرضى السكتة الدماغية الحادة ومرضى الصدمات ومرضى القلب ومرضى كوفيد-19 في الوقت المناسب الذي ينقذ الأرواح والموارد والوقت.