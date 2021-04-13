شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تطلق مبادرة «سلسلة الـ 50 كتيباً في عام الـ 50» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بتوجيهات سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أطلقت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي مبادرة «سلسلة الـ 50 كُتيباً في عام الـ 50» فيما يخص زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي.

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك، أهمية المبادرة التي تأتي ترجمة لإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، عام 2021 في دولة الإمارات «عام الخمسين» وتهدف إلى نشر المعرفة العلمية المتخصصة التزاماً بأهداف الجائزة ونقل المعرفة للمزارعين والمهتمين العاملين في قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والعربي والدولي.

من جهته قال الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة تأتي هذه المبادرة احتفاءً بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات وبالتزامن مع عام الخمسين والتي ستستقطب مجموعة كبيرة من الخبرات الأكاديمية المختصة من داخل الدولة وخارجها ،وتغطي موضوعات علمية وفنية وإرشادية وقصص نجاح مبتكرة واستخدام الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل الزراعي وغيرها بما يساهم في دعم البنية التحية للمعرفة العلمية التي تخص قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور.

وأضاف أن هذه السلسلة ستشمل إصدار 50 كُتيباً بصيغة إلكترونية (pdf) وكل كُتيب يحتوي على 50 صفحة من قياس (A5) والنطاق الجغرافي للفئات المستهدفة في هذه المبادرة يغطي كافة الدول المنتجة والمصنعة للتمور بالعالم، وستكون الكتيبات متاحة للجميع من خلال المكتبة الإلكترونية للجائزة (ekiaai.com).