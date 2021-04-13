شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر.. عيار 21 يسجل 756 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجع محدود بقيمة جنيهين تقريبًا، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر رواجا في مصر سعر 756 جنيها للجرام، وهو سعر قابل للتغير باستمرار طوال فترات التداول، وتسجل أنصة الذهب في المعاملات الفورية سعر دون 1730 دولار للأوصنة.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار الذهب 24 في مصر 864 جنيها مصريًا

عيار الذهب 21 في مصر 756 جنيها مصريًا

عيار الذهب 18 في مصر 648 جنيها مصريًا

الجنيه الذهب 6048 جنيها مصريًا.

المعدن النفيس متأثر بالتغير المستمر في عوائد السندات الأمريكية والدولار، وهذا المناخ يجعل السوق دائم التغير، لكن في نطاق ضيق، وهنا كلما شهدنا أى تحرك في عوائد السندات الأمريكية نحو الارتفاع سيعاود الذهب للهبوط، لكن إذا استمر العائد للسندات على وضعه المتراجع فإن الظروف ستدعم الذهب لمواصلة تحرك نحو الارتفاع المحدود.

ويُنظر إلى الذهب على أنه تحوط في مواجهة ارتفاع التضخم الذي قد يلي تدابير التحفيز، لكن زيادة في الآونة الأخيرة في عوائد سندات الخزانة الأميركية ضغطت على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.