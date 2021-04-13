شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الثلاثاء 13-4-2021 فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 13-4-2021، امام الجنيه المصرى، ومن بينها "الدولار واليورو والجنيه الإسترلينى والريال السعودى والدينار الكويتى"، ليستقر سعر الدولار، فى حين ارتفع سعر صرف الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى لـ ليسجل 21.44 جنيه للشراء، 21.62 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 21.35 جنيه للشراء، 21.56 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل استقر سعر الدولار مع بداية أولى أيام شهر رمضان الكريم، الثلاثاء 13-4-2021 أمام الجنيه المصرى، ليستقرسعره فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 15.62جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، وفى بنك"الأسكندرية" يثبت سعره 15.62جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليومتباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.56 جنيه للشراء، 18.73 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه للشراء، 18.71 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليومتباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.56 جنيه للشراء، 18.73 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه للشراء، 18.71 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.44 جنيه للشراء، 21.62 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 21.35 جنيه للشراء، 21.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليومتباين صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 48.96 جنيه للشراء، و52.10 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 48.98 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع.