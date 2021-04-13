شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام رمضان.. اعرف اسعار الخضروات فى سوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واستقرت أسعار الطماطم بين 1.5-2.5 جنيها للكيلو، والكوسة 2-5 جنيهات للكيلو، وأسعار الفاصوليا ، تتراوح بين5-7 جنيهات للكيلو، وتراوحت البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو، والملوخية تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو، والبصل 2-4.5 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار البطاطس 1.5-2.5 جنيها للكيلو، وأسعار البامية 35-40 جنيها للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيها للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيها للكيلو، يترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، تراوحت أسعار الباذنجان بين 1-3 جنيها للكيلو، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيها، واستقر سعر الثوم 6-8 جنيهات للكيلو.