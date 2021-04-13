شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أول جلسة في شهر رمضان، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 10385 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 2034 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 12864 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 4000 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 1974 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 2917 نقطة.

في سياق متصل، أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، العربية للمحابس.

فيما أعلنت شركتا مدينة نصر للإسكان والتعمير، الشرقية (ايستيرن كومباني)، بيع الأولى عدد 192.4 ألف سهم في السوق المفتوح خلال جلسة أمس الاثنين، وبذلك يكون إجمالي ما تم بيعه حتى تاريخه عدد 4.922 مليون سهم من إجمالي عدد 7.26 مليون سهم وتبقى عدد 2.337 مليون سهم، وبيع الثانية 970 ألف سهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين.

في سياق آخر أعلنت شركة مجموعة مستشفى كليوباترا، عن نيتها المبدئية غير الملزمة للاستحواذ على حصة بنك أبو ظبي التجاري، والتي تمثل نسبة 51.5% من أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد-الإسكندرية)، وذلك من خلال تقديم خطاب نوايا مبدئي غير ملزم للمستشار المالي للبائع (سي أي كابيتال)، وجاري التفاوض مع المستشار المالي للبائع بخصوص الشروط الواردة في خطاب النوايا.

فيما أعلنت شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، رسو عملية تشغيل محطات المراشدة 1و2و3 من مصلحة الميكانيا والكهرباء على الشركة، بقيمة إجمالية 1.964 مليون جنيه.