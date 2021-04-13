الاقتصاد

أسعار الدواجن أول أيام رمضان تتراوح بين 33-35 جنيها للكيلو

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القاهرة - سامية سيد -  

وسجلت الدواجن البيضاء " المزارع" في المزرعة 30  جنيها للكيلو،  في حين يتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 33-35 جنيها بحسب المنطقة، و أسعار الدواجن  البلدى في المزرعة 34 جنيها للكيلو و ترواح سعر الكيلو للمستهلك بين   36 - 40  جنيها للكيلو،  سعر الدواجن المجمدة بين 36 - 40 جنيها الكيلو.

 

واستقرت  أسعار البيض "الأبيض" في المزرعة حيث  سجلت الكرتونة  36  جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 36-40  جنيها .

 

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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