شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن أول أيام رمضان تتراوح بين 33-35 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وسجلت الدواجن البيضاء " المزارع" في المزرعة 30 جنيها للكيلو، في حين يتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 33-35 جنيها بحسب المنطقة، و أسعار الدواجن البلدى في المزرعة 34 جنيها للكيلو و ترواح سعر الكيلو للمستهلك بين 36 - 40 جنيها للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 36 - 40 جنيها الكيلو.

واستقرت أسعار البيض "الأبيض" في المزرعة حيث سجلت الكرتونة 36 جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 36-40 جنيها .